Vale a pena recordar que, a partir daí, seguiu um percurso artístico colado ao seu espírito pop, respondendo indiretamente aos cânones lançados pelos críticos e cinéfilos que o acompanhariam. Abandonou a ideia de se tornar num novo Orson Welles, que lhe fora constantemente endereçada por causa da tenra idade, e o “elogioso” encosto a Jean-Luc Godard com o ex-aequo do Prémio de Júri de Cannes com “Mamã” (até à data a sua obra-prima), onde expressou um comentário de desdém ao incontornável nome da Nova Vaga.

A atitude ditou, primeiro, o repúdio por parte de cinéfilos mais acérrimos e conservadores, e segundo, tornou evidente um ego inflamado que cegaria Dolan para os filmes seguintes: "Tão Só o Fim do Mundo”, acolhido com apupos no mesmo festival que outrora o premiara, para além de um cansaço formal e umbiguismo no recalque dos seus temas-fetiches (famílias disfuncionais, com enfoque nas problemáticas figuras maternais, homossexualidade como tabu e aura artística e solipsista de jovens “marginais”); e um "filme de estúdio" que lhe correu ainda pior do que o esperado (“A Minha Vida com John F. Donovan”).

Com isto, Xavier Dolan tornou-se numa figura “popluxo” apadrinhada por Hollywood, mas que demonstra em “Matthias & Maxime” uma determinação em se distanciar desse "Dolan-celebridade", garantindo um filme mais cercado de intimismo e habitado nos lugares frequentados pelo seu imaginário.

Aqui encontramos a sua (bem-vinda) marca, desde as mães-monstros aos dilemas amorosas que remexem na sexualidade ocultada, passando pela distorção da masculinidade e, a nível estético, a cumplicidade da montagem de fins temporais com uma coletânea musical ao gosto nostálgico / pecaminoso de Dolan.

“Matthias & Maxime” é essa pílula da cobiça para refazer caminho e seguir pelo seu tom característico. Talvez o ego magoado do (ainda) jovem realizador (31 anos) seja a cicatrizada lição para um futuro possível - a sua esperada transformação como autor, aquilo que, por momentos, admitíamos na luzes da ribalta de “Mamã” (2014).

Infelizmente, os passos querem-se pequenos e cuidadosos, porque ainda temos contacto com um realizador de manhas, debatido com dúvidas existenciais. Uma delas é a qualidade técnico-visual: um descoordenado malabarismo de enquadramentos, planos que marcam um afastamento da ação central e estabelecem-se como voyeuristas nestas juras de compaixão (bem conseguidos), até aos graduais close-ups intermitentes que transmitem uma linguagem desalmadamente televisiva, pontuada pela vingadora "reality TV" (as qualidades “poplixo”).

Outras forças desmotivadoras a terem conta neste “Matthias & Maxime” são as voltas e voltas que Dolan dá para tecer o seu drama de descobertas amorosas e confrontos sentimentais. E de forma egoísta e desigual, na perspetiva da sua própria personagem, atribuindo-lhe uma ênfase trágica que contrapõe com o Matthias de Gabriel D'Almeida Freitas.

Apesar destas reservas, vale a pena contemporizar: são adversidades de quem se manteve longe da criatividade artística e perto dos holofotes precoces da fama. Positivamente, será este o caminho a seguir no seu cinema. Ainda há esperança para Xavier Dolan se redimir.