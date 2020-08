A HISTÓRIA: Scott é um caso típico de “síndrome de Peter Pan” desde a morte do seu pai, bombeiro, quando tinha 7 anos. Agora, com 20 e tal anos, e tendo alcançado pouco ou nada, ele tem o, aparentemente inalcançável, sonho de se tornar tatuador. A sua ambiciosa irmã mais nova vai para a Universidade,mas Scott continua a viver com a sua exausta mãe, enfermeira nos Cuidados Intensivos, passando os seus dias a fumar erva, nas ruas com os amigos e em encontros secretos com Kelsey, sua amiga de infância. Quando a sua mãe começa a namorar com Ray, um bombeiro fala-barato, este relacionamento irá desencadear uma cadeia de acontecimentos que forçarão Scott a enfrentar a sua dor e andar para a frente com a vida.

"O Rei de Staten Island": nos cinemas a 20 de agosto.

Crítica: Daniel Antero

Pete Davidson, estrela do "Saturday Night Live", e Judd Apatow, realizador cativante no mundo da comédia, unem-se para uma abordagem mais comovente e traumática que o habitual, mas sem deixar o humor e as consequências da irresponsabilidade de lado.