Voltando ao ponto inicial do texto, o do confronto entre as diferentes classes, não é nada que Joon-Ho não tivesse já feito de forma quase "orwelliana" no distópico “Snowpiercer – O Expresso do Amanhã”. Só que, em “Parasitas”, tudo é corrido a símbolos.

O título é simbólico e quase analógico para com este embate social, enquanto os maneirismos e a ostentação da cultura ocidental por parte dos “ricos” aqui inseridos espelham uma ideia de uma classe alta formatizada pelos parâmetros euro-americanos (quase como o desejo da burguesia pelo exotismo). O realizador desconstrói e reconstrói vezes sem conta, sem nunca enviesar por tratados de sociologia.

“Parasitas” é cinema astuto, mas pontuado pelos códigos do mais entusiástico “storytelling” (a capacidade de contar uma história e por sua vez torná-la percetível a todo os olhares) que o cinema sul-coreano nos ofereceu desde o início deste século, como resposta à deterioração narrativa do sistema de Hollywood.

Bong Joon-Ho fez parte dessa vaga, ao lado de nomes como Chan-wook Park (“Oldboy – Velho Amigo”) e Kim Jee-woon (“História das Duas Irmãs”), que colocaram a Coreia do Sul no mapa do espetáculo cinematográfico (e obviamente encheram Hollywood com “novas ideias”). Contudo, tentou separar-se da vaga, instalando-se como um homem de mil ofícios e de mil produções (a colaboração com a Netflix que gerou o conto moral vegetariano “Okja”, é um dos exemplos dessa versatilidade).

De regresso ao seu território natural, o realizador demonstra a sua determinação em dissecar o seu tema-base – a classe social do ponto de vista de um eterno contador de histórias. Nada de novo, é certo, mas “Parasitas” remexe em diferentes tons, apresentando-se como uma salada russa fresca. A sensação de novidade é aquela que obtemos perante esta mistela de ritmos e sabores. É o poder da arte de contar uma história de Joon-ho e por isso estamos mais do que agradecidos.

"Parasitas": nos cinemas a 26 de setembro.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: