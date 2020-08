A HISTÓRIA: Baseado em factos verídicos sobre a história de 54 soldados dos EUA enviados para um posto avançado de combate numa localização remota no Afeganistão. Contra todos os obstáculos, a unidade de soldados terá de enfrentar o ataque das forças Talibans, no mais sangrento combate americano da Guerra do Afeganistão.

"Posto de Combate": nos cinemas a 6 de agosto.

Crítica: Daniel Antero

A partir do livro "The Outpost: An Untold Story of American Valor", do jornalista da CNN Jake Tapper, os argumentistas Eric Johnson e Paul Tamasy contam a história da Batalha de Kamdesh, que ocorreu a 3 de Outubro de 2009 no Afeganistão, quando centenas de talibãs invadiram um desterrado posto de combate de soldados americanos.

Na primeira hora, o realizador Rod Lurie ("O Jogo do Poder", "O Último Castelo") assume a futilidade da guerra, revelando a ignorância e a negligência de quem lidera e daqueles que ordenaram a construção de um posto de combate num dos pontos mais indefensáveis num campo de batalha: um vale rodeado de montanhas, onde o atacante tem sempre a localização mais elevada.

Com uma série de episódios que discorrem sobre a rotina do campo, a união e as desavenças entre soldados, o humor como defesa dos seus medos, Lurie apresenta os membros do Posto de Combate Keating como uma fusão de rostos que formam um só soldado: os nomes e patentes são debitados com a fluidez de um campo sempre em movimento, onde qualquer camarada de armas é vital para a segurança do seu próximo, representando força, resiliência e camaradagem.