Escrito por Waddington, Nacho Vigalondo e Brian DeLeeuw, “Raparigas Rebeldes de Paradise Hills” é um universo de alta-costura com "cosplay" japonês, integrado num parque de diversões de "Alice do País dos Maravilhas", pontuado por detalhes "steam-punk" de tons pastel. Uma materialização de um delírio feminino pré-adolescente, onde carrosséis, labirintos de rosas e neons encantam e acalmam os desejos de revolta das suas personagens... para mascarar uma lavagem cerebral imbuída nas sessões terapêuticas, por meio de manipulação de data, "glitches" de vídeo e leite drogado, saídos de uma distorção algo parecida com “A Laranja Mecânica”.

A estética é coesa e requintada, mas todo esta bonito paraíso é deitado abaixo pelo parafrasear das ações, onde todos anunciam o que irão fazer, o dispositivo “deus ex machina” saturado que apresenta personagens vindas do nada, as reviravoltas nas motivações, engenhos e mesmo a própria natureza do universo.

"Raparigas Rebeldes de Paradise Hills": nos cinemas a 7 de novembro.

Crítica: Daniel Antero

