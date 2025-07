Com quatro concertos por noite, o Ageas Cooljazz conta com uma programação com artistas portugueses e internacionais. Os concertos começam no palco das Cascais Jazz Sessions, situado no Parque Marechal Carmona, com sete projetos de jazz português. Os Plasticine (4 de julho), B£RLIM(15 de julho) e Quarteto de Areia (26 de julho), vencedores do concurso de talentos em parceria com a Smooth Fm, juntam-se a Beatriz Nunes, Isabel Rato, Bokor e Razy.

O palco Ageas vai receber estreias de Benjamin Clementine e Rita Vian (4 de julho), Seal e Margarida Campelo (12 de julho), Ezra Collective e Jordan Rakei (15 de julho), Gilsons e Jota.Pê (17 de julho), Slow J e Silly (23 de julho), Tindersticks e Ganso (26 de julho), Masego e Amaura (31 de julho).

Este ano, o palco Cascais Lazy Sundays vai contar com uma programação musical eclética e de acesso gratuito. Em julho, o Ageas Cooljazz convida Ana Moreira (6 de julho), Catarina Moreira & Amigos (13 de julho), Leonor Caldeira & Manuel Cardoso (20 de julho) e Diogo Beja (27 de julho) para animar os domingos com música.

As Late Nights voltam ao Parque Marechal Carmona para uma pista de dança ao ar livre. A edição de 2025 é marcada por sete estreias na mesa de mistura do Ageas Cooljazz. Mafalda Nunes (4 de julho), Groove Armanda (12 de julho), Luís Oliveira (15 de julho), Rita Lig (17 de julho), Allexia (23 de julho), Rui Maia (26 de julho) e Peter Castro (31 de julho) são as confirmações que vão encerrar cada um dos dias do festival.

Sexta-feira – 4 de julho

BENJAMIN CLEMENTINE

RITA VIAN

PLASTICINE

MAFALDA NUNES

Palco Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – Plasticine - 20h00

Palco Ageas – Rita Vian – 21h15

Palco Ageas – Benjamin Clementine – 22h30

Palco Late Nights – Mafalda Nunes – 00h00

Domingo – 6 de julho

ANA MOREIRA DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Sábado – 12 de julho

SEAL

MARGARIDA CAMPELO

BEATRIZ NUNES

GROOVE ARMANDA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – BEATRIZ NUNES – 20h

Palco Ageas – MARGARIDA CAMPELO – 21h15

Palco Ageas – SEAL – 22h30

Palco Late Nights – GROOVE ARMANDA – 00h

Domingo – 13 de julho

CATARINA MOREIRA & AMIGOS DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Terça-feira – 15 de julho

EZRA COLLECTIVE

JORDAN RAKEI

B£RLIM

LUÍS OLIVEIRA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – B£RLIM – 20h

Palco Ageas – JORDAN RAKEI – 21h

Palco Ageas – EZRA COLLECTIVE – 22h30

Palco Late Nights – LUÍS OLIVEIRA – 00h

Quinta-feira – 17 de julho

GILSONS

JOTA.PÊ

ISABEL RATO QUINTETO

RITA LIG

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – ISABEL RATO QUINTETO – 20h

Palco Ageas – JOTA.PÊ – 21h

Palco Ageas – GILSONS – 22h30

Palco Late Nights – RITA LIG – 00h

Domingo – 20 de julho

LEONOR CALDEIRA & MANUEL CARDOSO DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Quarta-feira – 23 de julho

SLOW J

SILLY

BOKOR

ALLEXIA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – BOKOR – 20h

Palco Ageas – SILLY – 21h15

Palco Ageas – SLOW J – 22h30

Palco Late Nights – ALLEXIA – 00h

Sábado – 26 de julho

TINDERSTICKS

GANSO

QUARTETO DE AREIA

RUI MAIA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – QUARTETO DE AREIA – 20h

Palco Ageas – GANSO – 21h15

Palco Ageas – TINDERSTICKS – 22h30

Palco Late Nights – RUI MAIA – 00h

Domingo – 27 de julho

DIOGO BEJA DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Quinta-feira – 31 de julho

MASEGO

AMAURA

RAZY

PETER CASTRO

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – RAZY – 20h

Palco Ageas – AMAURA – 21h15

Palco Ageas – MASEGO – 22h30

Palco Late Nights – PETER CASTRO – 00h