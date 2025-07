Com uma carreira de mais de cinco décadas, a brasileira Simone encanta a plateia com a sua voz marcante, uma presença cativante e um repertório sempre primoroso. Sublinhe-se que o seu talento e dedicação à arte foram já reconhecidos internacionalmente, culminando na nomeação para o Grammy Latino de 2023 pela sua Excelência Musical.

As evidências bradam no palco: celestialmente vestida de branco, como imagem da marca, a sua presença irradia uma aura de boas energias vibrantes e contagiantes. Não há como não sorrir ao som dos temas que vão sendo cuidadosamente cantados e desfiados, numa alegria palpável e numa descontração inefável.

O espetáculo “Tô Voltando” percorre os mais de 50 anos de carreira da cantora, com uma discografia diversificada, romântica e leve. Ao longo de mais de uma hora e meia o público é brindado com um espetáculo de 22 temas, cuidadosamente selecionados para a ocasião. Alguns deles, com assinatura dos grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Martinho da Vila e Sueli Costa.

O alinhamento, que revisita os grandes sucessos ao longos destes 52 anos, é uma mescla de tradição e de modernidade, de futuro e de popular, onde não podiam faltar os temas de sempre e para sempre, como ‘Iolanda’, ‘Começar de Novo’, ‘Encontros e Despedidas’ ou ‘Tô que tô’.

créditos: Paulo Soares

As canções fazem-se acompanhar de uma performance discreta, mas envolvente, recatada, mas arrebatadora, numa presença de palco inigualável, com uma entrega genuína e descontraída que ecoam na sala e no coração de cada um dos presentes.

Depois de agradecer a presença do público e de manifestar a sua felicidade por estar ali, Simone termina o concerto distribuindo, pela plateia, lindas rosas brancas, num momento de partilha única. Uma rosa pode ser bem mais que uma flor, como um concerto pode ser bem mais do que um espetáculo. Simone, com a sua voz sem par e a sua postura fascinante, sabe, há anos, criar um espetáculo cativante e memorável. Foi o que fez no Coliseu Porto Ageas.

O espetáculo segue este sábado, dia 5, para os Jardins do Marquês, em Oeiras, e dia 8, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.