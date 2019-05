Pois bem, se ficamos com a sensação que as biografias musicais no cinema soam a fotocópias umas das outras, ressoando nos temas comuns como autodestruição, disfuncionalidade familiar e inconformidades amorosas, em “Rocketman” o dispositivo que entrelaça todos estes "lugares-comuns" advém de um contexto de “persona” desintegrada.

Passo a explicar: no preciso primeiro minuto em que vemos Taron Egerton encarnando a sua personagem, ele está a interpretar a personagem da personagem, o alter-ego artístico. Até porque Elton John é somente uma máscara que vai sendo desconstruída quando o protagonista arranca com a sua narração.

Aí experimentamos um "flashback" prolongado que captura o onirismo do artista e as suas fantasias musicais, com o objetivo de chegarmos ao seu intimismo. Até porque “Rocketman” é assumidamente um musical, ao invés de um drama que remexe na música dos outros.

Esta é a sua melhor arma e, ao mesmo tempo, a sua grande fraqueza: se, por um lado, é o musical que se assume como uma viragem criativa no retrato desta vida, é também a sua inserção que salienta a intenção de esquematização, sem nunca esquecer ao mesmo tempo a sua atitude de "best hits". E quanto à proposta de aproximação ao “verdadeiro” Elton, a musicalidade apenas insufla uma intenção do mesmo.

Taron Egerton é corajoso o suficiente para ir além da "máscara" que ficou encarregue de usar, concentrando os tiques do músico e ao mesmo tempo criando um paralelismo com o mesmo (possivelmente uma “persona” alternativa). Infelizmente, não será o salvador de um filme artificial que usufrua essa sua artificialidade como arma recorrente.

Mais aprimorado que o seu primo “Bohemian Rhapsody”, este "Rocketman" vem apenas perpetuar a marcha das fórmulas vencidas que pisca o olho à temporada de prémios.

"Rocketman": nos cinemas a 30 de maio.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: