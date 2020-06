A HISTÓRIA: Um ladrão de bancos envolve-se num plano para levar a cabo um histórico golpe final, antes que o governo emita um sinal que porá termo a toda a atividade criminosa.

"The Last Days of American Crime" está disponível na Netflix Portugal a partir de 5 de junho.

Crítica: Hugo Gomes

Coincidências das coincidências: perante as manifestações e revoltas geradas pela morte de George Floyd e a sua dimensão, é pertinente encontrarmos na Netflix um produto de ficção científica que “brinca” com o fim da violência, qualquer que seja a sua natureza (tirando a da polícia), como uma arma de controlo e opressão de um desesperado Governo autoritário.

Até pelo debate que existia a certa altura sobre o rastreamento de pessoas infetadas pela COVID-19 na nossa sociedade, o filme poderia representar um olhar transgressor e de denúncia sobre as lutas pela pacificação e os mecanismos de controlo de massas, com o auxílio da tecnologia.

Mas as ideias ficam à porta, porque "The Last Days of American Crime" (sem título traduzido) é inconsequentemente inútil na sua própria crítica. Este embrião de distopia nem sequer se vinga como um apoiante dos projetos totalitários. Sem qualquer feito ou intenção de ser por mais do que é, tudo decorre aqui no maior anonimato das produções de ação com anti-heróis solitários prestes a aceitar a monogamia e fraternidade, e uns brindes visuais que transmitem uma suposta energia estética.