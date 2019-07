É um choque que tem tanto de anedótico (para quem não se encontra interiorizado neste seguidismo) como de analista para uma “portugalidade” formalizada. Há um estudo sobre um fenómeno, e é nesse sentido que "Tony" ganha valor, por vezes servindo-se para o seu modelo de ensaio intimista de alguém que trata a fama por “tu”.

Como documento, Jorge Pelicano consegue ir mais além da mera veneração ou retalhos biográficos como manda qualquer reportagem VH1. É um documentário com os seus acabamentos, com a dignidade para com a sua figura e, paralelamente, ao intelecto do espectador.

Seria possível existir algo dentro do que esta cultura propícia às massas desmesuradas atingir um requinte enquanto formato documental? Sim, e isso evidencia a audácia e sagacidade com que Pelicano abordou outras temáticas, algumas de importância etnográfica (“Ainda há Pastores?”, “Para-me de Repente o meu Pensamento”) ou simplesmente o emocional como espelho da nossa sociedade (“Antes que o Porno nos Separe”). Para agora, encostado ao vulto de brilhantina, guitarra na mão, camisa branca e Carreira no nome e coração, olhar mais além dessa aura e vivência.

"Tony" é um ser inserido e estudado no próprio universo, este intacto e palpável em prol do documentário convencional, mas longe da (des)formalização televisiva com a qual embatemos vezes sem conta num canal generalista qualquer.

"Tony": nos cinemas a 25 de julho.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: