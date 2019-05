Enquanto respiram para o gongo do próximo assalto, lutas de bares, gravidezes indesejadas ou penas de prisão atravessam-se no caminho... até ao dia em que tudo se abafa com os treinos de captação para a Wrestlemania.

Aí, “Uma Família no Ringue” ganha novo rumo e passamos a acompanhar a ascensão de Paige. A dicotomia das lutas de bairro com o "glamour" americano, as incertezas pessoais e as intrigas no percurso para o estrelato, o esforço, a superação e a descoberta dos reais valores e convicções: Paige combate a família no ringue e fora dele, enfrentando os desejos e pressões de todos aqueles que a rodeiam, definindo de uma vez por todas no que realmente acredita.

Infelizmente, temos neste arco narrativo a maior falha de Merchant, pois o charme e a vulnerabilidade de Florence Pugh não têm fundamentos na psicologia de Paige e no que a impulsiona a ser lutadora de wrestling. Ao contrário do irmão Zak, que desde os três anos reconhece os lutadores profissionais só pelas botas.

Com o "cameo" de "The Rock" e a presença de Vince Vaughn como treinador (numa espécie de veículo verborreico da comédia de Stephen Merchant), o filme entra na última parte a apontar a todos os cânones de película "hollywoodesca" de superação... encadeando-nos até ao combate final.

Pena a falta de "punch" no fim, pois “Uma Família no Ringue” é honesto e humilde, nunca esquecendo a ligeireza da vida através da acidez e sarcasmo do humor britânico de Merchant, bem condimentado com a ação "slapstick" de Dwayne Johnson.

"Uma Família no Ringue": nos cinemas a 16 de maio.

Crítica: Daniel Antero

