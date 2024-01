Com nove nomeações, SZA lidera a corrida à edição de 2024 dos Grammys, prémios mais importantes da indústria da música. Os vencedores serão conhecidos a 4 de fevereiro, numa cerimónia que irá decorrer na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Phoebe Bridgers (7 nomeações), Serban Ghenea (7 nomeações), Victoria Monét (7 nomeações) , Jack Antonoff (6 nomeações ), Jon Batiste (6 nomeações), boygenius (6 nomeações), Brandy Clark (6 nomeações), Miley Cyrus (6 nomeações), Billie Eilish (6 nomeações) , Olivia Rodrigo (6 nomeações) e Taylor Swift (6 nomeações) também estão entre os destaques.

Entre os mais nomeados, as artistas femininas destacam-se - SZA, Phoebe Bridgers, Victoria Monét, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e a banda boygenius, formada apenas por mulheres.

Jon Batiste, Boygenius, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e SZA estão na corrida ao Grammy de Melhor Álbum do Ano. Antes da cerimónia, aproveite para ouvir os discos nomeados.

Dos oito nomeados na categoria, quatro atuam este ano em Portugal: Lana del Rey (NOS Primavera Sound), Olivia Rodrigo (Altice Arena), Taylor Swift (Estádio da Luz) e SZA (NOS Primavera Sound) atuam este ano em Portugal.

Conheça aqui todos os nomeados.

MELHOR ÁLBUM DO ANO:

“World Music Radio” — Jon Batiste

“The Record” — Boygenius

“Endless Summer Vacation” — Miley Cyrus

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” — Lana Del Rey

“The Age of Pleasure” — Janelle Monáe

“Guts” — Olivia Rodrigo

“Midnights” — Taylor Swift

“SOS”— SZA