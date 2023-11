Os nomeados aos Grammys foram revelados esta sexta-feira, dia 10 de novembro, em direto nas redes sociais. Os vencedores serão conhecidos a 4 de fevereiro, numa cerimónia que irá decorrer na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Com nove nomeações, SZA lidera a corrida à edição de 2024 dos prémios mais importantes da indústria da música.

Phoebe Bridgers (7 nomeações), Serban Ghenea (7 nomeações), Victoria Monét (7 nomeações) , Jack Antonoff (6 nomeações ), Jon Batiste (6 nomeações), boygenius (6 nomeações), Brandy Clark (6 nomeações), Miley Cyrus (6 nomeações), Billie Eilish (6 nomeações) , Olivia Rodrigo (6 nomeações) e Taylor Swift (6 nomeações) também estão entre os destaques.

Entre os mais nomeados, as artistas femininas destacam-se - SZA, Phoebe Bridgers, Victoria Monét, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e a banda boygenius, formada apenas por mulheres.

Taylor Swift, que tem conquistado todos os recordes nos últimos meses, está nomeada em seis categorias, assim como seu amigo Jack Antonoff, que soma nomeações graças ao seu trabalho com a cantora norte-americana e com Lana Del Rey. O músico está ainda na corrida ao Grammy de Produtor do Ano (música não-clássica).

"Worship", de Jon Batiste, "Not Strong Enough", de Boygenius, "Flowers", de Miley Cyrus, "What Was I Made For?" [banda sonora do filme "Barbie"], de Billie Eilish, "On My Mama", de Victoria Monét, "Vampire", de Olivia Rodrigo, "Anti-Hero", de Taylor Swif", e"Kill Bill", de SZA, disputam o Grammy de Gravação do Ano, a mais importante categoria da premiação.

Já Jon Batiste, Boygenius, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e SZA estão na luta pelo galardão de Álbum do Ano.

A categoria Melhor Novo Artista dos Grammys é uma das mais cobiçadas pelos músicos que estão a dar os primeiros passos, apesar de já contarem com milhões de fãs em todo o mundo. Este ano, o prémio poderá ser entregue a Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét ou aos The War and Treaty.

Apenas músicas lançadas entre 1de outubro de 2022 e 15 de setembro de 2023 foram nomeadas para a edição de 2024.

A edição de 2024 dos prémios Grammys conta com novas categorias, incluindo o de melhor performance de música africana.

NOMEADOS:

conheça aqui a lista completa.

Gravação do Ano

“Worship” — Jon Batiste

“Not Strong Enough” — Boygenius

“Flowers” — Miley Cyrus

“What Was I Made For?” [From the Motion Picture “Barbie”] — Billie Eilish

“On My Mama” — Victoria Monét

“Vampire” — Olivia Rodrigo

“Anti-Hero” — Taylor Swift

“Kill Bill” — SZA

Álbum do Ano

“World Music Radio” — Jon Batiste

“The Record” — Boygenius

“Endless Summer Vacation” — Miley Cyrus

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” — Lana Del Rey

“The Age of Pleasure” — Janelle Monáe

“Guts” — Olivia Rodrigo

“Midnights” — Taylor Swift

“SOS”— SZA

Canção do Ano

“A&W” — Lana Del Rey

“Anti-Hero” — Taylor Swift

“Butterfly” — Jon Batiste

“Dance the Night” — Dua Lipa

“Flowers” — Miley Cyrus

“Kill Bill” — SZA

“Vampire” — Oliva Rodrigo

“What Was I Made For?”— Billie Eilish

Melhor Álbum de Pop Vocal:

“Chemistry” — Kelly Clarkson

“Endless Summer Vacation” — Miley Cyrus

“Guts” — Olivia Rodrigo

“- (Subtract)” — Ed Sheeran

“Midnights”— Taylor Swift

Melhor Álbum de Música de Dança/Eletrónica:

“Baby Don’t Hurt Me” — David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

“Miracle” — Calvin Harris Featuring Ellie Goulding

“Padam Padam” — Kylie Minogue

“One in a Million” — Bebe Rexha & David Guetta

“Rush” — Troye Sivan

Melhor Álbum Rock

“But Here We Are” — Foo Fighters

“Starcatcher” — Greta Van Fleet

“72 Seasons” — Metallica

“This Is Why” — Paramore

“In Times New Roman…”— Queens of the Stone Age

Melhor Novo Artista