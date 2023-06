A Academia de Música de Ançã (AMA), no concelho de Cantanhede, vai celebrar 20 anos de atividade no domingo com a participação de artistas e grupos de diferentes géneros musicais.

“Nestas duas décadas, já passaram pela AMA perto de 5.000 alunos”, disse hoje à agência Lusa a fundadora e presidente da direção da instituição cultural, Dulce Cruz. A instrumentista, que toca concertina, acordeão e gaita-de-foles, adiantou que o programa “Sons de Verão AMA 2023” decorre a partir das 17h30, no Terreiro do Paço, na histórica vila de Ançã, terra natal dos escritores Jaime Cortesão e Augusto Abelaira. Integrada no Mês da Cultura, Saúde e Desporto, promovida pela Junta de Freguesia, a iniciativa conta com a atuação dos grupos Maria Amélia e Rockland. Trata-se de duas bandas de rock que nasceram no seio da AMA, envolvendo alunos e professores, mas que "estavam um bocadinho inativas há vários anos e ressurgiram agora”, para a comemoração do 20º aniversário da associação, explicou Dulce Cruz. Na tarde festiva, vai igualmente participar a AMA Folk, banda residente da Academia, que “apresenta músicas tradicionais com arranjos próprios", referiu. A AMA Folk é constituída por quatro mulheres e três homens que, além da voz, tocam bateria, concertina, cavaquinho e guitarra. “A nossa escola tem também gaiteiros que irão tocar numa festa que promete”, salientou a dirigente. Dezenas de alunos e professores da AMA “abrilhantarão este magnífico terreiro com as suas músicas, danças e alegria”, informou Dulce Cruz. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram