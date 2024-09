Charli XCX está a celebrar o fim do "Brat Summer" e a preparar a sua nova digressão de outono. Esta segunda-feira, dia 2 de setembro, nas redes sociais, a artista despediu-se do verão, que foi marcado pelas canções do seu mais recente disco (e pela sua cor verde).

"Adeus para sempre, 'Brat summer'", escreveu a cantora na sua conta no X, antigo Twitter.

Os dias de calor podem estar a chegar ao fim, mas as canções de "Brat" prometem continuar a conquistar os fãs e animarem os concertos da digressão conjunta de Charli XCX e Troye Sivan. Os dois artistas arrancam a tour no dia 14 de setembro e vão passar, por exemplo, por Nova Iorque, Boston ou Chicago.