Charli XCX lançou uma nova remistura de "Brat", o seu aclamado novo álbum. "Talk Talk" foi gravado com Troye Sivan e conta com a participação de Dua Lipa, que envia duas mensagens em áudio (espanhol e francês).

Mas há mais novidades. A artista britânica anunciou ainda o lançamento de uma nova versão do disco. "Brat and It's Completely Different but Also Still Brat" chega a 11 de outubro e vai contar com 16 canções.

Além das remisturas lançadas durante o verão ("360", com Robyn e Yung Lean; "Von Dutch AG Cook Remix", com Addison Rae; "Girl, So Confusing", com Lorde"; e "Guess", com Billie Eilish), o álbum vai contar com 11 temas "mistério".

"Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat"

01 360 Featuring Robyn and Yung Lean

02 Track Two

03 Track Three

04 Track Four

05 Talk Talk Featuring Troye Sivan

06 Von Dutch A. G. Cook Remix Featuring Addison Rae

07 Track Seven

08 Track Eight

09 Track Nine

10 Girl, So Confusing Featuring Lorde

11 Track Eleven

12 Track Twelve

13 Track Thirteen

14 Track Fourteen

15 Track Fifteen

16 Guess Featuring Billie Eilish