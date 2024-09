No passado fim de semana, através de uma conta privada no Instagram, Dua Lipa partilhou um áudio com uma mensagem para Charli XCX, e Troye Sivan. "Charli e Troye, um beijo para vocês", disse a cantora, alimentando rumores sobre uma possível colaboração.

Já no início desta semana, Charli XCX partilhou um vídeo com Troye Sivan. No Reel publicado no Instagram, os artistas cantam um novo tema, mas não adiantaram detalhes sobre a colaboração com Dua Lipa.

Mas a confirmação da parceria chegou através de Zhone. Nas redes sociais, o produtor confirmou que trabalhou no single com Novodor e Styalz Fuego.

Para já, a data de lançamento da canção ainda não foi anunciada.