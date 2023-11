A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Amanhã" é novo single de Afonso Dubraz e sucede a "Marido e Mulher". A canção chegou esta sexta-feira, dia 10 de novembro, e conta com um videoclipe protagonizada por António Sala - ver aqui.

"No seguimento da escrita emocional e honesta que já revelava em 'Marido e Mulher', o artista volta a mostrar com este tema o tipo de canções que lhe interessa fazer, sempre ricas em significado e com um forte sentido narrativo. Afonso Dubraz dá-se por inteiro naquilo que canta, sem artifícios nem máscaras – ouvi-lo é ficar a conhecê-lo, já que a sua música se confunde com a sua biografia", frisa a Warner Music Portugal em comunicado.

Afonso Dubraz revela que o novo single é um dos seus preferidos do álbum que está a preparar: "Por ser sem dúvida o mais pessoal. Ao partilhar esta minha história do advogado que largou a vida de escritório para seguir o sonho de se tornar artista de música, espero servir de motivação para todos aqueles que ambicionam por um 'Amanhã' onde os seus sonhos e projectos se tornam também realidade. Vamos fazer por ser felizes".