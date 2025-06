Os passes gerais para a edição de 2026 ficam disponíveis na quinta-feira, a partir das 12h00 e até às 00:00 de sexta-feira, por um valor reduzido, sendo possível obter um desconto ligeiramente maior com a pulseira desta edição, acrescentaram os organizadores em comunicado.

As datas para a edição do próximo ano foram anunciadas quando termina mais um festival no Porto, que este ano dedica o último dia à música eletrónica, com Paul Kalkbrenner, Mura Masa, HAAi e Catarina Silva a fazerem as despedidas definitivas com oito horas de dança.

No total, foram 70 concertos distribuídos ao longo de quatro dias, no Parque da Cidade, um recinto integrado na natureza, com quatro palcos, a que se juntou o espaço Cupra Pulse, um “pequeno oásis eletrónico”.

“O impacto do festival foi bem além da música: tal como aconteceu na edição de Barcelona, os artistas do cartaz puderam expressar-se livremente em palco para denunciar causas em que acreditam”, nomeadamente através de várias manifestações claras de apoio à Palestina.

Num balanço preliminar, a organização diz que os concertos de Charli xcx, Fontaines D.C., Beach House, ANOHNI and the Johnsons, Central Cee e Deftones marcaram uma edição que reuniu mais de 110.000 pessoas.