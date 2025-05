Esta quarta-feira, 21 de maio, foram anunciadas as últimas novidades para a edição deste ano. Aos domingos, o palco das Cascais Lazy Sundays estreia um novo e maior local: o Jardim da Parada, situado em frente à entrada do festival, no Bairro dos Museus. Esta mudança acompanha o crescimento do palco, que volta a oferecer uma programação gratuita.

“A programação do Ageas Cooljazz 2025 reflete uma diversidade musical da qual nos orgulhamos profundamente. Ao longo de 11 dias, celebramos a música, os artistas e o público nos cenários únicos e inspiradores de Cascais. Esta edição marca um passo importante com a ampliação do espaço dedicado à programação gratuita do palco Cascais Lazy Sundays – um formato que tem registado um crescimento notável de público ano após ano. Em 2025, reforçamos também o nosso compromisso com a sustentabilidade, atuando de forma consistente nas vertentes social, ambiental e económica", destaca Karla Campos, CEO da Live Experiences e promotora do festival.

Seal Seal créditos: AFP

Este ano, o palco Cascais Lazy Sundays vai contar com uma programação musical eclética e de acesso gratuito. Em julho, o Ageas Cooljazz convida Ana Moreira (6 de julho), Catarina Moreira & Amigos (13 de julho), Leonor Caldeira & Manuel Cardoso (20 de julho) e Diogo Beja (27 de julho) para animar os domingos com música.

Com quatro concertos por noite, o Ageas Cooljazz conta com uma programação com artistas portugueses e internacionais. Os concertos começam no palco das Cascais Jazz Sessions, situado no Parque Marechal Carmona, com sete projetos de jazz português. Os Plasticine (4 de julho), B£RLIM(15 de julho) e Quarteto de Areia (26 de julho), vencedores do concurso de talentos em parceria com a Smooth Fm, juntam-se a Beatriz Nunes, Isabel Rato, Bokor e Razy.

O palco Ageas vai receber estreias de Benjamin Clementine e Rita Vian (4 de julho), Seal e Margarida Campelo (12 de julho), Ezra Collective e Jordan Rakei (15 de julho), Gilsons e Jota.Pê (17 de julho), Slow J e Silly (23 de julho), Tindersticks e Ganso (26 de julho), Masego e Amaura (31 de julho).

O verão na estrada, o concerto no MEO Kalorama e o novo álbum: à conversa com Rita Vian Rita Vian

As Late Nights voltam ao Parque Marechal Carmona para uma pista de dança ao ar livre. A edição de 2025 é marcada por sete estreias na mesa de mistura do Ageas Cooljazz. Mafalda Nunes (4 de julho), Groove Armanda (12 de julho), Luís Oliveira (15 de julho), Rita Lig (17 de julho), Allexia (23 de julho), Rui Maia (26 de julho) e Peter Castro (31 de julho) são as confirmações que vão encerrar cada um dos dias do festival.

"Não é só jazz, é cool jazz, é uma mistura de estilos"

"Quando o festival foi criado, em 2004, era fazer era ser diferente e que realmente atraísse pessoas de todos os estilos gerações, traduzindo isso através da programação", salienta Karla Campos em entrevista ao SAPO Mag em Cascais, após a conferência de imprensa. "Quando se contrata, num ano como este, um artista como Seal, claramente se vai buscar um público mais velho, mas que também já traz a família, não vem só... É um artista que continua a ser jovem, continua a ser fresco, mas vai buscar uma geração bastante alargada. Mas depois temos depois a geração mais indie, mais alternativa, vamos ao Benjamim Clementine. Mostramos um bocadinho a geração indie dos anos 90 com os Tindersticks. E também a música brasileira, esta melodia incrível, romântica dos Gilsons. Ou o Jota.Pê, que também é uma nova revelação da música brasileira", enumera.

Ageas Cooljazz Conferência de imprensa do Ageas Cooljazz 2025 no Jardim da Parada, Cascais créditos: Ageas Cooljazz

A diversidade do cartaz vai além do género musical destacado no nome do evento, nota a promotora. "Às vezes questionam um bocado o nome. Ok, mas não é só jazz, é cool jazz, é uma mistura de estilos, porque ninguém ouve só um estilo de música. Todas as pessoas ouvem vários, ouvem várias rádios. A intenção é esta mesmo, é ir buscar um bocadinho de vários e trazê-los para esta comunidade", explica.

Ainda assim, há uma linha condutora na escolha do cartaz, realça Karla Campos ao SAPO Mag: "Claramente, é jazz, é soul, é R&B, é funk, é música portuguesa nestes estilos. E nós estamos com música portuguesa incrível. Aliás, é a componente com mais artistas que nós temos no festival. Todos os dias temos um ou dois internacionais, mas se cada noite conta com quatro nomes, temos muito mais. Temos, talvez, 80% de música portuguesa. E muitas mulheres. As mulheres estão a crescer artisticamente, estão a ser reconhecidas".

Inês Simões e Karla Campos Inês Simões, Diretora de Comunicação Corporativa, Marca e Cultura Organizacional do Grupo Ageas Portugal, e Karla Campos, CEO da Live Experiences e promotora do Ageas Cooljazz créditos: Ageas Cooljazz

21 anos com mais concertos e mais acessos

Os artistas portugueses também foram determinantes para as mudanças do formato do evento ao longo de 20 anos. "Quando o festival começou, não tinha quatro concertos por dia, tinha um. Era só aquele artista e era internacional . Mas começámos a perceber que a música portuguesa estava a crescer, então decidimos trazer artistas portugueses para fazer primeiras partes. As pessoas vêm, ficam mais tempo, usufruem do recinto, chegam mais cedo, convivem mais. As pessoas assistem a todos os concertos do princípio ao fim. Isto é muito importante. Para nós, que programamos, queremos que as pessoas vejam aquele set desde um momento um até ao último. O artista também, gosta de sentir que as pessoas estão ali à frente dele a ver", destaca a promotora.

As mudanças de formato também têm passado pelas infraestruturas, nomeadamente nos acessos para todos os públicos. "Este ano há uma novidade. Fizeram obras no Parque Marechal Carmona e a entrada da mobilidade condicionada não vai ser feita pelo portão principal, vai por um lateral, ou seja, as pessoas vão diretamente ao controlo de acessos, portanto, andam um bocadinho menos com a cadeira de rodas. Estão sempre a andar mais num caminho plano", contrasta a responsável.

Ageas Cooljazz créditos: Sara Hawkkk/Ageas Cooljazz

Karla Campos acrescenta que "a Câmara Municipal disponibiliza voluntários de ação social para lugares onde o recinto não está completamente preparado para pessoas de mobilidade condicionada - como no serviço dos bares e comida. Portanto, se a estrutura não estiver ainda totalmente 100% feita, ajustada, temos este apoio da Câmara que facilita o acesso".

Já Inês Simões, Diretora de Comunicação Corporativa, Marca e Cultura Organizacional do Grupo Ageas Portugal, descreve ao SAPO Mag o que levou a uma empresa de seguros a ser patrocinadora de um festival de música como o Cooljazz. "O mundo dos seguros é um mundo muito emocional. Se tudo correr bem, nós nunca precisamos de um seguro. Se tudo correr bem, nem nos lembramos que o temos. Se houver algum imprevisto, nós corremos ao seguro e o que queremos é ser bem tratados, ser tratados enquanto pessoas, enquanto individualidade e não enquanto mais um. É nesses momentos difíceis da vida das pessoas que nós podemos fazer a diferença se o fizermos de forma correta e com humanidade. Os festivais são muito emocionais. Este festival é muito emocional, tudo o que a Carla dizia, da ligação das pessoas, da conexão, do ambiente que se vive. E, portanto, se nós temos de estar presentes na vida das pessoas em momentos menos bons, também queremos estar em momentos bons, momentos de descontração, momentos felizes, momentos positivos. É uma associação muito positiva à cultura nesse sentido. E este é o grande elo de ligação que nós vemos entre esta parte emocional de momentos menos bons, mas então vamos equilibrar isto com uma presença e com uma proximidade e com uma interação com as pessoas também em momentos felizes".

Sexta-feira – 4 de julho

BENJAMIN CLEMENTINE

RITA VIAN

PLASTICINE

MAFALDA NUNES

Palco Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – Plasticine - 20h00

Palco Ageas – Rita Vian – 21h15

Palco Ageas – Benjamin Clementine – 22h30

Palco Late Nights – Mafalda Nunes – 00h00

Domingo – 6 de julho

ANA MOREIRA DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Sábado – 12 de julho

SEAL

MARGARIDA CAMPELO

BEATRIZ NUNES

GROOVE ARMANDA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – BEATRIZ NUNES – 20h

Palco Ageas – MARGARIDA CAMPELO – 21h15

Palco Ageas – SEAL – 22h30

Palco Late Nights – GROOVE ARMANDA – 00h

Domingo – 13 de julho

CATARINA MOREIRA & AMIGOS DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Terça-feira – 15 de julho

EZRA COLLECTIVE

JORDAN RAKEI

B£RLIM

LUÍS OLIVEIRA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – B£RLIM – 20h

Palco Ageas – JORDAN RAKEI – 21h

Palco Ageas – EZRA COLLECTIVE – 22h30

Palco Late Nights – LUÍS OLIVEIRA – 00h

Quinta-feira – 17 de julho

GILSONS

JOTA.PÊ

ISABEL RATO QUINTETO

RITA LIG

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – ISABEL RATO QUINTETO – 20h

Palco Ageas – JOTA.PÊ – 21h

Palco Ageas – GILSONS – 22h30

Palco Late Nights – RITA LIG – 00h

Domingo – 20 de julho

LEONOR CALDEIRA & MANUEL CARDOSO DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Quarta-feira – 23 de julho

SLOW J

SILLY

BOKOR

ALLEXIA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – BOKOR – 20h

Palco Ageas – SILLY – 21h15

Palco Ageas – SLOW J – 22h30

Palco Late Nights – ALLEXIA – 00h

Sábado – 26 de julho

TINDERSTICKS

GANSO

QUARTETO DE AREIA

RUI MAIA

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – QUARTETO DE AREIA – 20h

Palco Ageas – GANSO – 21h15

Palco Ageas – TINDERSTICKS – 22h30

Palco Late Nights – RUI MAIA – 00h

Domingo – 27 de julho

DIOGO BEJA DJ SET

Palco Cascais Lazy Sundays – DJ Set – 19h às 21h

Entrada Gratuita

Quinta-feira – 31 de julho

MASEGO

AMAURA

RAZY

PETER CASTRO

Palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM – RAZY – 20h

Palco Ageas – AMAURA – 21h15

Palco Ageas – MASEGO – 22h30

Palco Late Nights – PETER CASTRO – 00h