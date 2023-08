"August sipped away like a bottle of wine /'Cause you were never mine", canta Taylor Swift.

Nos últimos dias, várias contas de fãs de Taylor Swift fizeram uma contagem decrescente até à chegada de agosto. A cantora norte-americana conta com uma canção com o nome do mês, que serve de banda sonora para as próximas semanas.

"august" faz parte do alinhamento do álbum "Folklore", editado em 2020. A canção foi escrita pela cantora em parceria com Jack Antonoff.

Desde 2020, no primeiro dia de agosto, a canção torna-se viral nas redes sociais, aumentando o número de reproduções nos serviços de streaming de música.

Ouça "august":