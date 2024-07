Taylor Swift cantou pela primeira vez ao vivo em Hamburgo, na Alemanha, o tema "Run", do álbum "Red (Taylor's Version)", de 2021. A artista norte-americana apresentou o tema durante o segmento acústico do concerto desta quarta-feira, dia 24 de julho, no estádio Volksparkstadion.

Além da canção "From The Vault", no momento das "canções surpresa", a cantora trouxe ainda "The Last Great American Dynasty", para celebrar o quarto aniversário do disco "Folklore", editado a 24 de julho de 2020.

No concerto em Hamburgo, Taylor Swift incluiu ainda "Nothing New" e "Dear Reader" no segmento acústico.

Veja o vídeo:

A parte europeia da "The Eras Tour", que passou por Portugal em maio, aproxima-se do fim. Nas próximas semanas, Taylor Swift vai atuar em Munique, Varsóvia, Viena e Londres.