Depois do sucesso de "Imperial é Fino", em colaboração com a cantora Cláudia Pascoal, Ana Bacalhau revela o último single antes do lançamento do novo trabalho de originais. "Agosto" procura ser um "vislumbre do universo sonoro que a artista explorará no novo trabalho, reafirmando a sua versatilidade e capacidade de reinvenção", adianta o comunicado.

Com letra e música de Mariana Moreira, e produção de João Só, o tema pop promete ficar no ouvido e "trazer um sopro de verão em pleno inverno".

O novo single da artista antecipa o lançamento do muito aguardado novo álbum "Mundo Antena", que tem data prevista de edição para o mês de abril. O novo projeto de Ana Bacalhau contará com participações de Cláudia Pascoal, Nuno Markl, Fernando Alvim, Joana Marques, entre outros convidados a revelar em breve.