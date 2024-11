Bastam algumas palavras e a discussão começa: ténis ou sapatilhas? Atacadores ou cordões? Refogado ou estrugido? E a lista podia continuar. E, assim, no meio destas diferenças entre o norte e o sul, nasceu a nova canção de Ana Bacalhau com Cláudia Pascoal.

"Imperial é Fino" chegou esta quarta-feira, dia 6 de novembro, e celebra a diversidade da língua portuguesa. "'Let’s Call The Whole Thing Off', um standard americano que brinca com as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, foi a inspiração para a criação de um dueto que falasse acerca das diferenças na nossa língua, costumes e expressões regionais", explica o comunicado.

O novo single de Ana Bacalhau (Lisboa) e de Cláudia Pascoal (que divide o coração entre Arco de Baúlhe e Gondomar), conta com letra de Capicua (Porto) e colaborações de João Só (Coimbra).

"Nesta diversidade geográfica também se adivinha a riqueza da diversidade linguística em Portugal, bem como dos seus usos e costumes. Quando se juntaram os quatro, fizeram uma canção marcante, que se impõe à primeira audição, ficando quem a ouve na dúvida se há-de sorrir com a argúcia da letra em captar os regionalismos e sotaques, ou dançar perante o ritmo contagiantemente português", destaca a Sons em Trânsito.