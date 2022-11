Angel Olsen é a primeira confirmação para o Palco Heinenken do NOS Alive 2023. A cantora e compositora norte-americana atua no dia 8 de julho de 2023 no Passeio Marítimo de Algés.

A artista vem a Portugal apresentar o novo álbum, "Big Time", recentemente considerado como um dos 10 melhores álbuns de 2022 pela revista Time.

"'Big Time é um álbum sobre o poder expansivo de um novo amor, escrito durante a época em que Olsen assumia-se como queer e tendo a sua primeira experiência de amor e desgosto queer. Mas esse brilho e otimismo são temperados por uma sensação profunda e estratificada de perda; os pais de Olsen faleceram com semanas de diferença, logo após a artista se ter assumido a eles", destaca a promotora em comunicado.

Os bilhetes para a 15.ª edição do NOS Alive já estão à venda nos locais habituais e no site do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (6 e 7 de julho/7 e 8 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.

Os norte-americanos The Black Keys também estão confirmados na 15.ª edição do festival Alive, marcada para 6, 7 e 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras.

Este ano, passaram pelo recinto do NOS Alive, que aconteceu entre 6 e 9 de julho, cerca de 210 mil pessoas, “para assistirem às 165 atuações divididas pelos sete palcos do festival”.

A promotora recorda que “a 14.ª edição recebeu 98 nacionalidades e 20 mil estrangeiros, que aproveitaram a oportunidade de virem ao NOS Alive para conhecerem o país pela primeira vez ou para o revisitarem”.

Na 14.ª edição atuaram artistas e bandas como Stromae, The Strokes, Florence + The Machine, Dino d’Santiago, Metallica, St. Vincent e Da Weasel.