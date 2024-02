Alec Benjamin é a nova confirmação do dia 13 de julho do NOS Alive 2024. O cantor e compositor norte-americano atua no Palco Heineken da 16.ª edição do festival que acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés.

Depois de lançar uma mixtape, “America”, em 2013, o músico gravou o seu single de estreia, “Paper Crown”, no dormitório da Universidade onde estudava. Seguiram-se uma série de canções, como “The Water Fountain”, “End of Summer” e “I Built a Friend”, o seu hit viral de 2017. Em 2018, com “Let Me Down Slowly”, o single do álbum de estreia “Narrated For You”, conseguiu mais de dois milhões de streams na primeira semana.

Para a revista Time, Alec Benjamin, que atuou em 2020 no NOS Alive, é "um contador de histórias pop para a próxima geração".

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do NOS Alive. O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.