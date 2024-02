Angelina Mango venceu a 74.ª edição do Festival de Sanremo. A artista foi a escolhida no concurso para representar Itália no Festival Eurovisão da Cançaõ com o tema "La Noia".

A jovem de 22 anos, , filha do falecido cantor e compositor Pino Mango, é a primeira mulher a vencer o histórico concurso de música de Itália nos últimos 10 anos - em 2014, Arisa conquistou a vitória com "Controvento".

A vitória de Angelina Mango foi principalmente determinada pelo voto da imprensa. Já no televoto, Geolier conquistou 60% dos votos, quanto que a artista recebeu 16,1%.

"A canção destaca a forma como encaro a vida, sorrindo e dançando sobre as coisas que me magoam. É uma forma de exercitar a dor. Consigo ver as coisas com ironia e é isso que quero transmitir às pessoas, especialmente aos meus pares", frisou Angela Mango em entrevista à emissora estatal italiana Rai, citada pela Euronews.