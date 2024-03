Baby Lasagna, com o tema "Rim Tim Tagi Dim", vai representar a Croácia na edição de 2024 do Festival Eurovisão da Canção. Nas casas de apostas online, a canção lidera o ranking e é a grade favorita à vitória.

Já o segundo lugar do top pertence a alyona alyona & Jerry Heil, da Ucrânia. A Irlanda, que ainda não revelou a canção, ocupa a terceira posição e a Itália (Angelina Mango com "La Noia") está no quarto lugar.

Já a polémica canção espanhola, "Zorra", está na 24.ª posição. Portugal, que escolhe o seu representante a 9 de março, estabeleceu-se esta semana na 31.ª posição do ranking das casas de apostas online.