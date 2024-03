Anselmo Ralph está a preparar um novo álbum, que vai contar com um dueto com Ne-Yo, e o regresso aos palcos para celebrar os seus 20 anos de carreira. O cantor está ainda a preparar um documentário.

Além do espetáculo no Palco Galp do Rock in Rio Lisboa, o artista vai atuar no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 22 de novembro. Já no dia 23 de novembro, Anselmo Ralph sobe ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

"Anselmo Ralph traz a Portugal o seu concerto de comemoração dos 20 Anos de Carreira. O concerto, que terá gravação ao vivo e que resultará em documentário, promete encantar todos os fãs do artista. Serão 20 anos de sucessos cantados numa única noite e ainda contará com a participação especial de muitos convidados que também fizeram parte desta história", frisa o comunicado.