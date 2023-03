É “o maior catálogo de música clássica do mundo”, diz a multinacional, cuja aplicação atual, Apple Music, é uma das mais utilizadas no mundo digital.

A aplicação terá lançamentos exclusivos, afirma a Apple, que com esta versão concorrerá diretamente com a IDAGIO, serviço de música clássica e concertos com uma biblioteca de dois milhões de músicas.

Com a Apple Music Classical, os utilizadores terão à sua disposição um motor de busca "por compositor, obra, maestro ou mesmo número de catálogo", explica o comunicado.

Os assinantes também poderão aceder a biografias e "guias extensivos para várias obras".