Jorge Martinez usou as suas redes sociais para acusar os Rammstein de "imitação". A banda alemã atuou no início da semana no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Rammstein imitam Jorge Martinez, com pirotecnia de mão em palco", pode ler-se na página de Facebook do artista. "O vocalista dos Rammstein deixou em 'silêncio' os que sempre me criticaram pelas performances com pirotecnia", escreve o artista, acrescentando que usa "pirotecnia de mão" desde 2009.

"Fica aqui mais uma bofetada de luva branca. 14 anos à frente em termos de inovação", acrescenta.

O artista tornou-se popular nas redes sociais graças às atuações televisivas - veja aqui.

Veja a publicação: