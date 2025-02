Will Smith subiu ao palco da cerimónia Premio Lo Nuestro 2025, que decorreu no passado dia 20 de fevereiro, com India Martínez. O ator e a cantora espanhola interpretaram o tema "First Love" na gala e a atuação tem sido criticada pelos espectadores nas redes sociais.

No palco do evento que celebra o melhor da música latina, Will Smith parece inclinar-se para beijar a artista, que se afasta. Minutos depois, India Martínez parece tentar beijar o ator norte-americano.

Nas redes sociais, segundo a revista NEM, os espectadores criticaram Will Smith, apesar de o beijo, alegadamente, fazer parte da coreografia. "Inapropriado, mesmo que seja ‘entretenimento’", escreveu um espectador, citado pelo The Independent.

Porém, vários espectadores defendem que tudo foi encenado. "Se virmos bem, dá para perceber que a tentativa foi uma brincadeira", escreveu um utilizador do X.

"Eles nunca se beijam. Na segunda tentativa, quando ela volta, também não houve beijo", acrescentou um outro espectador.

Veja os vídeos: