Jorge Martinez, artista que se tornou popular nas redes sociais com as suas atuações televisivas, usou as redes sociais para deixar um "conselho" aos empresários da indústria da música, festivais e autarquias locais.

"Os festivais exigem grandes performers! Parem de enganar os portugueses. Querem um The Weeknd, um Robbie Williams, um Ricky Martin? Claro que sim! Opção mais barata em português, fácil e única escolha? Jorge Martinez", escreveu o artista. "Abram os olhinhos caros empresários", acrescentou.

"Quando pensar em contratar, pense duas vezes. Entre ter um espetáculo dos que já viram há 50 anos ou um espetáculo com Jorge Martinez, a escolha é vossa, caros presidentes de Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais. Não acham que deviam dar um passo à frente? A decisão é vossa", rematou.

O artista tornou-se popular nas redes sociais graças às atuações televisivas - veja aqui.