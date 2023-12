Taylor Swift e Olivia Rodrigo reforçaram o seu lugar na pop atual num ano em que veteranos como os Chemical Brothers, Depeche Mode ou dEUS tiveram regressos aplaudidos. Lana Del Rey, Art School Girlfriend, Troye Sivan, Liela Moss ou Nuovo Testamento também assinaram canções (e álbuns) a guardar, Billie Eilish e Dua Lipa foram parte integrante do fenómeno "Barbie" (um dos melhores filmes de 2023). Entretanto, a revelação Heartworms e TORRES prometem mais novidades para 2024...

Na playlist que pode ser ouvida abaixo, recordamos estes e outros nomes internacionais que ajudaram a contar a história musical dos últimos meses, depois de termos revisitado 23 temas de artistas portugueses. Chegou a ouvir todos?

Alinhamento:

Art School Girlfriend - "Heaven Hanging Low"

Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Zanias - "Closing"

The Chemical Brothers - "Live Again" (feat. Halo Maud)

Dua Lipa - "Dance The Night"

Troye Sivan - "One Of Your Girls"

Letrux - "As feras, essas queridas"

Nuovo Testamento - "Heat"

Depeche Mode - "Before We Drown"

Lana Del Rey - "A&W"

dEUS - "How to Replace It"

Metric - "Days of Oblivion"

The National - "The Alcott (feat. Taylor Swift)"

Taylor Swift - "Say Don't Go (Taylor's Version) (From The Vault)"

Olivia Rodrigo - "making the bed"

TORRES - "Collect"

Heartworms - "Retributions Of An Awful Life"

Liela Moss - "Come and Find Me"

Gracie Abrams - "I know it won't work"

Glasser - "Drift"

Ryan Beatty - "Ribbons"

Henry Moodie - "drunk text"

Niall Horan - "The Show"