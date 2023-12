Da consagração de Slow J ao regresso de Carminho ou à estreia em álbum dos Expresso Transatlântico, não faltou música nacional a reter em 2023.

Pop, rock, fado, hip-hop, música de dança e cruzamentos de tradição e modernidade fazem parte da playlist que recorda o melhor que a equipa do SAPO Mag ouviu nos últimos meses.

Entre primeiros discos que não desiludiram (Ana Lua Caiano, Rita Vian, Hadessa, Strond), contribuições memoráveis para o Festival da Canção (Bandua, Cláudia Pascoal, Inês Apenas, SAL) e nomes que prometem mais novidades em 2024 (os regressados Micro Audio Waves ou a superbanda Cara de Espelho), houve vários motivos para irmos escutando e celebrando a prata da casa. Ouça as nossas 23 escolhas abaixo:

Alinhamento:

Expresso Transatlântico - "Porque Nada tem um Fim"

Gisela João - "Hostel da Mariquinhas"

Hadessa - "Temperança"

Cláudia Pascoal - "Nasci Maria"

Ana Lua Caiano - "Se Dançar É Só Depois"

Cara de Espelho - "Político Antropófago"

Slow J - "Nascidos & Criados" (com Teresa Salgueiro)

Stereossauro - "Nome de Mulher" (com Ana Magalhães)

Carminho - "Sentas-te a meu Lado"

Bandua – "Bandeiras"

Victor Torpedo & Tracy Vandal - "Made to Measure"

Micro Audio Waves - "Liquid Luck"

Moullinex - "Tour de Force"

Strond - "Library Loudness"

Rita Vian - "Temos Tempo"

Inês Apenas- "Leiria Não Existe"

Rita Rocha - "Amigos Com Benefícios"

SAL - "Viver"

Guga - "Bijuteria"

Diogo Piçarra - "Não Te Odeio"

LUA - "Sono"

Van Zee - "À Tua Porta" (com Carolina Deslandes)

Carolina Deslandes - "Trauma de Abandono"