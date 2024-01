Here At Last, banda britânica com mais de três milhões de seguidores no TikTok e uma das novas sensações da pop teen britânica, arrancou 2024 com um novo single dedicado a Taylor Swift.

"Dear Taylor" foi editada esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, e já pode ser ouvida em todos os serviços de streaming de música.

O single é inspirado pela cantora norte-americana e conta com várias referências às suas canções, como "Love Story", "22", "Look What You Made Me Do" e "Wildest Dreams". O tema conta com letra da banda formada pelo português Pedro Santos, Zach Loizou, Tommy Lyon, James Thomas e Ryan Burns.

"Estamos muito animados com o lançamento de 'Dear Taylor'. Tivemos um ótimo feedback de todos os fãs e não poderíamos estar mais felizes. Taylor Swift foi e é um exemplo para nós e para muitos outros artistas e, então, lançar finalmente esta música para todos os swifties ouvirem é algo que esperávamos desde o primeiro vídeo promocional", confessam os Here At Last em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Antes do lançamento da canção, a banda partilhou cinco teaser nas redes sociais, registando mais de 15 mim pre-saves do tema.