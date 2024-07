O Victoria & Albert Museum, em Londres, promete ser um ponto de encontro para os swifties no próximos meses. De 27 de julho a 8 de setembro, o museu britânico vai receber a exposição "Taylor Swift: Songbook Trail" ("Taylor Swift: trilho pelo livro de canções"), que contará com objetos pessoais da cantora norte-americana.

A exposição temporária, preparada pelo cenógrafo britânico Tom Piper, é de entrada livre e vai contar com peças nunca antes vistas pelos fãs. Divida em 13 paragens, a mostra vai contar, por exemplo, com as botas de cowboy usadas pela artista em 2007 nos concertos de abertura de McGraw e Faith Hill.

Um dos destaques será o vestido preto usado por Taylor Swift no videoclipe de "Fortnight", single do álbum "The Tortured Poets Department", gravado com Post Malone. Na exposição, os fãs poderão ainda ver instrumentos, prémios e storyboards.

"Estamos muito satisfeitos por podermos mostrar uma série de visuais icónicos usados por Taylor Swift no V&A este verão — cada um celebrando um capítulo do percurso musical da artista. As canções de Taylor Swift — tal como os objectos — contam histórias, muitas vezes inspiradas na arte, na história e na literatura", frisa Kate Bailey, responsável pelo departamento de teatro e música do museu londrino.