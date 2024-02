Here At Last, banda britânica com mais de três milhões de seguidores no TikTok e uma das novas sensações da pop teen britânica, lançou esta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, uma versão de "Love Story", de Taylor Swift.

O cover sucede ao original "Dear Taylor", single inspirado pela cantora norte-americana e conta com várias referências às suas canções, como "Love Story", "22", "Look What You Made Me Do" e "Wildest Dreams".

Os Here At Last são uma banda britânica formada pelo português Pedro Santos, Zach Loizou, Tommy Lyon, James Thomas e Ryan Burns.