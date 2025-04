Os Avatar vão regressar a Portugal no próximo ano. A banda vai subir ao palco do LAV - Lisboa Ao Vivo a 27 de fevereiro de 2026. Os bilhetes custam 30 euros e serão colocados à venda a partir do do dia 25 de abril nos locais habituais.

A banda sueca regressa a Portugal com os neozelandeses Alien Weaponry como convidados especiais e com a sua maior produção de sempre. O concerto está inserido na digressão europeia, que via passar por Estocolmo, Berlim, Londres, Paris ou Madrid.

"Somos viciados em intensidade! Por mais elogios que tenhamos recebido pelas nossas atuações ao vivo, sentimos que ainda estamos a começar. Esta tour vai superar tudo o que fizemos antes — não apenas em escala, mas em ambição. É para isso que vivemos, e é o que prometemos", promete o vocalista Johannes Eckerström.