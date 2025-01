Os The Darkness anunciaram esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, a sua nova digressão europeia. "Dreams On Toast 2025" vai passar por 17 cidade, incluindo Lisboa.

No dia 24 de outubro, a banda vai subir ao palco do LAV - Lisboa Ao Vivo.Os bilhetes para o concerto custam 32 euros e serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro.

"Se tens saudades de ouvir grandes canções rock e de te deixares conquistar pela boa disposição, prepara-te para um concerto único, cheio de energia e irreverência, que promete ser uma experiência imperdível", destaca a promotora em comunicado.

Em palco, o grupo vai apresentar o seu novo álbum de estúdio, "Dreams On Toast", com lançamento marcado para março.

Em 2006, os The Darkness aturam no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.