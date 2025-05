O cantor porto-riquenho Bad Bunny estreia-se ao vivo em Portugal no próximo ano, com um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito da digressão mundial “Debí tirar más fotos”.

O espetáculo em Lisboa está marcado para 26 de maio de 2026.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda no dia 9 de maio, às 12h00, na MEO Blueticket, lojas MEO, site da Live Nation Portugal e locais habituais.

Já a pré-venda arranca no dia 8 de maio, às 12h00. O registo para aceder à venda antecipada deverá ser feito no site da promotora nacional - aqui.

A digressão contará ainda com vários pacotes e experiências VIP, "oferecendo aos fãs a oportunidade de elevar a sua experiência de concerto". "Os pacotes variam, mas incluem bilhetes premium, acesso a um lounge VIP antes do espetáculo, artigos de merchandising exclusivos e muito mais. Os conteúdos variam consoante o pacote escolhido. Consulta a data específica para mais informações. Mais detalhes em vipnation.com", adianta a Live Nation.

Para já, os preços dos bilhetes para o concerto em Portugal ainda não foram confirmados. Em Barcelona, por exemplo, o valor das entradas varia entre os 83 euros e os 162 euros. Já os pacotes VIP podem custar entre 292 euros e os 615 euros.

Esta semana surgiram nas redes sociais fotografias de duas cadeiras de plástico – recriando a capa do álbum “Debí tirar más fotos” - junto a vários estádios de cidades europeias, incluindo o Estádio da Luz, levantando a hipótese da passagem por Lisboa da digressão de apresentação do mais recente álbum de Bad Bunny.

A estreia do músico em Portugal chegou a estar anunciada para 2020, nos festivais Primavera Sound Porto e Sudoeste, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da covid-19.

A digressão “Debí tirar más fotos” inicia-se em 21 de novembro em Santo Domingo, na República Dominicana, passando depois pela Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Brasil, Austrália e Japão, antes de chegar à Europa.

O primeiro concerto em solo europeu está marcado para 22 de maio do próximo ano em Barcelona.

Além de Espanha e Portugal, estão incluídas datas na Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polónia, Itália e Bélgica.

Este verão, o cantor, ‘rapper’ e produtor, uma das maiores estrelas da música latina atual, fará uma série de concertos no Coliseu de Porto Rico, país onde nasceu há 31 anos.

“Debí tirar más fotos”, editado em janeiro, é o sexto álbum de Bad Bunny e o que fez dele uma estrela mundial.