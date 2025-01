"Tenho sonhado com este álbum há anos e vê-lo ganhar vida deu-me imensa felicidade", confessa Bad Bunny no comunicado de apresentação do novo álbum. E o sonho já é real: este domingo, 5 de janeiro, o artista lançou "Debí Tirar Más Fotos", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O novo álbum do cantor é uma homenagem à sua terra natal, Porto Rico. "Sempre fui honesto com os meus seguidores e, através desta nova produção, eles vão continuar a conhecer mais sobre mim, à medida que também vou descobrindo mais sobre quem sou. Este álbum é o resultado das experiências que me ajudaram a conhecer-me melhor, incluindo os ritmos que mais gosto — aqueles que realmente gosto de cantar e criar", explicou Bad Bunny.

"Debí Tirar Más Fotos", que sucede aos discos "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" (2023), "Un Verano Sin Ti" (2022) e El "Último Tour del Mundo", conta com 17 canções e várias colaborações com artistas porto-riquenhos (Chuwi, Dei V, Omar Courtz, Pleneros de la Cresta e RaiNao).

"A minha música, a minha cultura, a história do meu país corre-me nas veias, desde a plena até ao reggaetón", destacou o artista no comunicado. "No auge da minha carreira e popularidade, quero mostrar ao mundo quem sou, quem é Benito Antonio e quem é Porto Rico", rematou.