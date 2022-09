O cantor de reggaeton porto-riquenho Bad Bunny lidera as nomeações para a 23.ª edição dos Grammys Latinos, concorrendo em dez categorias, incluindo duas das principais da premiação, anunciou a Academia Latina da Gravação esta terça-feira, dia 20 de setembro.

Outro destaque do anúncio foi a nomeação de Anitta na categoria "Gravação do Ano" com o seu êxito “Envolver”, que fez história ao liderar o ranking global do Spotify. A carioca, que se tornou uma sensação musical no cenário internacional, também disputa o prémio de "Melhor Gravação Reggaeton".

O Brasil está representado na categoria "Melhor Artista Revelação" pela cantora Clarissa, que ganhou notoriedade na internet há pouco mais de um ano com "Nada contra (ciúme)". Este ano, a artista editou um single com Diogo Piçarra - veja aqui a entrevista do SAPO Mag aos artistas.

Pol Granch, cantor e ator que faz parte do elenco da série "Elite", da Netflix, também está na corrida ao galardão que premeia os novos artistas. Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Silvana Estrada,Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia e Nicole Zignago também estão nomeados.

O uruguaio Jorge Drexler, vencedor do Óscar de Melhor Canção Original em 2005 por "Al otro lado del rio", concorre a Melhor Canção em língua portuguesa com "Vento sardo", assinada em conjunto com a cantora Marisa Monte. A dupla divide a categoria com Marina Sena, Caetano Veloso, Criolo & Tropkillaz, Jão e Liniker.

Além de estar na corrida ao Grammy Latino de Melhor Canção em língua portuguesa, Jão está nomeado na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o álbum "Pirata". Este ano, o artista atuou no Capitólio, em Lisboa, MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, e no Hard Club, no Porto.

A Academia Latina da Gravação vai homenagear a cantora Rita Lee durante a cerimónia com um Grammy de excelência musical. A espanhola Rosario Flores, a chilena Myriam Hernández, a mexicana Amanda Miguel e o cantor e compositor venezuelano Yordano também serão homenageados.

"Representação diversa"

O compositor mexicano Édgar Barrera, com nove nomeações, e o músico porto-riquenho Rauw Alejandro, com oito, também são destaque na disputa pelos prémios que celebram o melhor da música latina.

Nascido Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny disputa o "Álbum do Ano" com o sucesso "Un Verano Sin Ti", enquanto com "Ojitos Lindos", música assinada com o grupo colombiano Bomba Estéreo, concorre à "Gravação do Ano", disputando com "Te Felicito", dueto de Rauw Alejandro e Shakira.

Consolidando a expansão do reggaeton, Alejandro também foi indicado na categoria "Canção do Ano" com "Agua", dueto Daddy Yankee, uma das maiores figuras do género e que ganhou uma categoria própria pela primeira vez em 2020.

Christina Aguilera e a espanhola Rosalía, rainha da mistura de géneros, estão empatadas com sete nomeações cada.

Com seu sucesso "Pa 'mis muchachas" cantado com Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso, Aguilera concorre na categoria "Canção do Ano", enquanto a sua produção "Aguilera" entrou na disputa pelo "Álbum do Ano".

"Omgg!", celebrou no Instagram a cantora e compositora que em duas décadas de carreira colecionou uma galeria de troféus, incluindo cinco Grammys e um Grammy Latino.

Rosalía também está nomeada nas três principais categorias. Com o seu aclamado "Motomami", a cantora luta pelo Álbum do Ano, enquanto a sua bachata "La Fama", um dueto com The Weeknd, e "Hentai" estão respetivamente nomeadas para "Gravação do Ano" e "Canção do Ano".

"O nosso grupo de nomeados reflete a evolução da academia latina como uma instituição moderna e relevante", disse Manuel Abud, diretor executivo da Academia Latina da Gravação.

Abud ressaltou que a instituição recebeu mais de 18 mil inscrições para as 53 categorias dos prémios.

O diretor agradeceu aos membros da Academia Latina da Gravação, que, garantiu, mantém uma “representatividade diversificada”. “É uma peça fundamental para garantir um processo de votação abrangente e inclusivo”, disse.

NOMEADOS:

GRAVAÇÃO DO ANO

ÁLBUM DO ANO

CANÇÃO DO ANO

ARTISTA REVELAÇÃO DO ANO

Veja aqui a lista completa de nomeados.