De acordo com informação disponível no site oficial do Festival de Jazz de Montreux, que decorre entre 5 e 20 de julho, os Bateu Matou atuam no dia 19 de julho, no âmbito da programação gratuita do festival, que inclui também um ‘live cooking’ do chef português Rodrigo Parracho, no dia 17 de julho.

O concerto de Mayra Andrade está marcado para 6 de julho, num dos palcos principais do festival.

Os Bateu Matou, uma “banda de baile 2.0”, editaram o álbum de estreia, “Chegou”, e que conta com uma mão cheia de convidados, como Papillon, Héber Marques, Irma, Toty Sa Med e Blaya, em maio de 2021.

Quando Quim Albergaria, Ivo Costa e Riot se juntaram, a ideia do projeto não passava pela criação de originais nem lhes passava pela cabeça a gravação de um álbum, mas sim “criar uma experiência de dança que ficava ali numa espécie de hibrido entre um DJ ‘set’ e o que seria um concerto essencialmente à base de percussão”, explicou Quim Albergaria à Lusa em maio de 2021.

Em março deste ano editaram um novo álbum, “Batedeira”, que tem Rão Kyao, Rubi Machado, Del Groove, RAISSA e Miguel Pité como convidados.

Do cartaz do 58.º Festival de Jazz de Montreux fazem parte artistas e bandas como Jon Batiste, Diana Krall, PJ Harvey, The National, Jessie Ware, Kraftwerk, Jamie Cullum, Massive Attack, Deep Purple, Andre 3000, Duran Duran, Sting, Jungle, Dionne Warwick, Sting, Alice Cooper, The Smashing Pumpkins e Lenny Kravitz.