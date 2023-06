No dia 17 de junho, Pedro Coquenão apresenta-se pela primeira no Theatro Circo, em Braga, para apresentar "Uma Noite Particular" .

Depois de três experiências realizadas na Casa Independente, em Lisboa, a terceira sessão de "Batida apresenta: Uma Noite Particular" vai acontecer no Teatro Circo e vai conta com as participações de Gonçalo Cabral (Movimento), Ikonoklasta (MC), Manel Pinheiro (Bateria), Mick Trovoada (Percussão) e Milton Guli (Baixo e Guitarra).

A par da data de Braga, haverá ainda mais uma apresentação na Casa Independente em Lisboa no dia 16 de junho.

"Cruzando os formatos de espetáculo e ensaio aberto, a sessão propõe-se a testar ideias e encontros que servirão de base para a criação do formato final de apresentação ao vivo do seu mais recente disco, Neon Colonialismo", resume o comunicado.