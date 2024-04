Benson Boone, artista que se tem destacado no TikTok e nos tops dos serviços de streaming de música, foi um dos convidados desta quarta-feira, dia 10 de abril, do "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

No palco do talk show norte-americano, o cantor apresentou "Beautiful Things", um dos seus mais recentes singles. Lançado a 19 de janeiro, a canção do músico de Washington soma mais de 515 milhões de reproduções no Spotify.

Veja aqui a atuação no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Antes do lançamento, Benson Boon promoveu a canção no TikTok e Instagram. Com a popularidade nas redes sociais, "Beautiful Things" chegou rapidamente ao top Streaming Songs da Billboard, conquistando o quinto lugar do ranking no início de fevereiro.

Antes de "Beautiful Things", Benson Boone já tinha conquistado o Hot 100 da Billboard com "Ghost Town", que entrou para a última posição do top em novembro de 2021. Já em maio de 2022, "In the Stars" estabeleceu-se na 82.º lugar, muita atrás das conquistas do novo tema do jovem músico.