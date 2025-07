Bispo, David Fonseca, Julinho KSD, Hybrid Theory e Biia são os cabeças de cartaz da edição de 2025 do Festival da Juventude de Montedeiras, em Marco de Canaveses. O evento foi apresentado este domingo, 6 de julho, num sunset especial no Cais de Bitetos, junto ao rio Douro.

O festival, organizado pela Câmara Municipal, está marcado para os dias 8 e 9 de agosto, no Parque de Montedeiras, e vai contar com artistas nacionais e talentos emergentes do concelho.

No primeiro dia (8 de agosto), além de Bispo, David Fonseca e Biaa, Montedeiras vai receber Frank Maurell e José Pedro Bacelar (vendedor do "The Voice Portugal) & Skips. Já no sábado, 9 de agosto, Julinho KSD e Hybrid Theory são os protagonistas do dia, que vai contar com um encontro de artistas emergentes do concelho (MCN RAP: Asig, Freixo, Mendes, Sujeito e Sob-Escuta).

Bispo, David Fonseca, Julinho KSD, Hybrid Theory e artistas emergentes no Festival Montedeiras 2025 créditos: CM MARCO CANAVESES

“Apostamos numa agenda cultural forte e diversificada e o Festival de Montedeiras insere-se nessa visão estratégica, além de desempenhar um papel importante na valorização do talento jovem marcuense”, sublinha a Presidente da Câmara, Cristina Vieira, recordando que “o festival foi uma referência no passado, mas esteve suspenso desde 2010.

"Retomámo-lo em 2023, e a forte adesão dos jovens deu-nos ainda mais motivação para continuar e crescer. Queremos que Montedeiras esteja no mapa nacional dos festivais de verão”, afirma a autarca em comunicado.

O Festival de Montedeiras estreou-se em 2000 e, ao longo da década seguinte, afirmou-se como um dos principais palcos da cultura jovem no Norte do país, recebendo artistas como Delfins, Quinta do Bill, Legendary Tigerman, X-Wife, Blasted Mechanism, entre outros.

A entrada no festival é gratuita e a Câmara Municipal garante transporte de autocarro gratuito desde o centro da cidade e da estação de comboios até ao recinto.

FESTIVAL DE MONTEDEIRAS 2025:

8 de agosto

Bispo

David Fonseca

Biaa

Frank Maurell

José Pedro Bacelar & Skips

9 de agosto