Em junho, os Blur tiveram a missão de fechar o Primavera Sound, no Porto. Dias depois, a banda de Damon Albarn confirmou o regresso a Portugal, desta vez a Lisboa. O anúncio da vinda ao MEO Kalorama surpreendeu os festivaleiros e a notícia foi recebida com euforia - os anos passam, mas os britânicos continuam a mover multidões.

Entre o concerto na cidade Invicta, em junho, e o MEO Kalorama, os britânicos editaram um novo álbum, o primeiro em oito anos.

Sucessor de "The Magic Whip" (2015), "The Ballad of Darren" conta com 10 temas gravados no Studio 13, em Londres e Devon, e foi apresentado pelo single "The Narcissist".

E foi com dois temas do novo álbum que os inebriantes músicos britânicos subiram ao palco principal do festival. "St. Charles Square" abriru o concerto e a multidão reagiu em euforia aos primeiros acordes. Mas o primeiro grande momento de celebração chegou logo depois com “Popscene”.

Já não há dúvidas de que Damon Albarn é um frontman vencedor e que tem um dom especial de mover multidões. No MEO Kalorama, o músico não precisou de muito tempo para conquistar o público - dos maiores fãs aos festivaleiros que conhecem só os hits, todos alinharam na festa.

Entre conversas com o público, o carismático vocalista revelou que visitou o Museu da Marioneta antes do concerto. Os agradecimentos “à incrível multidão” também se foram multiplicando ao longo da noite.

Do novo álbum, a banda trouxe canções como "Goodbye Albert", "Barbaric" ou "The Narcissist". Mas foram os sucessos de sempre que chegaram aos corações dos fãs - "Parklife", "Girls & Boys" - com o vocalista a colocar a bandeira trans às costas - e "Song 2" foram cantadas a uma só voz.

Para o final, os Blur serviram "The Universal", deixando o público com um brilhozinho nos olhos.

Já perto da uma da manhã, os The Prodigy subiram ao palco MEO e transformaram o Parque da Bela Vista numa grande festa com punk e o hardcore.

O primeiro dia do MEO Kalorama arrancou com Pongo no palco principal. Antes das 18h00, foi a banda australiana Amyl and the Sniffers animou o público com o seu punk. O quarteto de Melbourne liderado pela carismática Amy Taylor trouxe as canções do novo álbum “Comfort to Me”, que tem sido aclamado pela crítica internacional.

Perto da hora de jantar, os Yeah Yeah Yeahs trouxeram a sua música energética até ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, e a voz distinta de Karen O não deixou ninguém indiferente.