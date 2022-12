De acordo com a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado, Branko, o primeiro artista nacional confirmado no cartaz, atua no dia 8 de julho.

“Branko é o rosto do ativismo da Global Club Music. Produtor, compositor, DJ, visionário, João Barbosa é o nome ligado à Enchufada (label criada por si) e Buraka Som Sistema (fundador), entre outros projetos”, lê-se no comunicado.

Em 2015 editou o álbum de estreia, “Atlas”, a que se seguiram “Nosso” (2019) e “OBG” (2022). Ao longo da carreira, tem atuado em palcos por todo o mundo.

Para a 15.ª edição do NOS Alive já tinham sido confirmados anteriormente, entre outros, The Black Keys, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Angel Olsen, Idles, Tash Sultana, Lizzo, Sam Smith e Red Hot Chili Peppers.