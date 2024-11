O festival de música eletrónica Sónar vai regressar a Barcelona nos dias 12, 13 e 14 de junho do próximo ano e revelou hoje as primeiras seis dezenas de confirmações, entre as quais se encontram Skrillex num b2b (back to back) com Blawan, Armin van Buuren b2b Indira Paganotto, Max Cooper, Raül Refree com Niño de Elche, e Rone com o coletivo de dança (LA)HORDE e o Ballet Nacional de Marselha a apresentarem o espetáculo “Room with a View”.

Em comunicado, a organização do Sónar – que também realiza um evento em Lisboa – lembrou que o festival inclui três momentos: o Sónar by day, o Sónar by night e o Sónar + D.

No mesmo texto, Branko é classificado como um “marco da cena eletrónica lisboeta há duas décadas”.

Músico, produtor, editor, DJ, João Barbosa está há duas décadas ligado à música eletrónica portuguesa, com pontes para a lusofonia. Fez parte do 1-Uik Project com Kalaf, cofundou os Buraka Som Sistema e a editora Enchufada.

Estreou-se a solo com o álbum “Atlas” (2015), fruto de uma viagem transcontinental em busca de uma nova música eletrónica.